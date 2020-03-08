Террористы обстреляли Марьинку: горел опорный пункт ООС
В воскресенье, 8 марта в районе Марьинки боевики совершили обстрел украинских позиций, в результате которого возник пожар, поврежден опорный пункт украинских военных
В воскресенье, 8 марта в районе Марьинки боевики совершили обстрел украинских позиций, в результате которого возник пожар, поврежден опорный пункт украинских военных
Об этом сообщается в Facebook операции Объединенных сил, передает RegioNews.
Сообщается, что пророссийские боевики открыли огонь по позициям Объединенных сил из крупнокалиберных пулеметов с применением трассировочных и бронебойно-зажигательных боеприпасов, которые вызвали возгорание сухой травы.
Из-за сильного ветра пожар быстро дошел до позиций украинских подразделений. Огнем был поврежден один из опорных пунктов, другой удалось спасти.
Пламя также приблизилось к жилым домам, однако его быстро локализировали.
За минувшие сутки зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
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