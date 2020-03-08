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08 марта 2020, 16:09 19

Террористы обстреляли Марьинку: горел опорный пункт ООС

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08 марта 2020, 16:09 19
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В воскресенье, 8 марта в районе Марьинки боевики совершили обстрел украинских позиций, в результате которого возник пожар, поврежден опорный пункт украинских военных
Фото: Штаб ООС
В воскресенье, 8 марта в районе Марьинки боевики совершили обстрел украинских позиций, в результате которого возник пожар, поврежден опорный пункт украинских военных

Об этом сообщается в Facebook операции Объединенных сил, передает RegioNews.

Сообщается, что пророссийские боевики открыли огонь по позициям Объединенных сил из крупнокалиберных пулеметов с применением трассировочных и бронебойно-зажигательных боеприпасов, которые вызвали возгорание сухой травы.

Из-за сильного ветра пожар быстро дошел до позиций украинских подразделений. Огнем был поврежден один из опорных пунктов, другой удалось спасти.

Пламя также приблизилось к жилым домам, однако его быстро локализировали.

За минувшие сутки зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.


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