Зведення ООС: один убитий, чотири поранених
Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook сторінку ООС.
Чотири обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:
двічі поруч з Авдіївкою – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
два рази поблизу Пісок – зі 120-мм міномету – 12 мін.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив один обстрілів наших позицій, а саме:
неподалік населеного пункту Зайцеве – з міномету калібру 82 мм ворог випустив 6 мін, 4 постріли зі станкового протитанкового гранатомету, а також вів обстріл з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Вчора, 6 березня, внаслідок підриву БМП на невстановленому вибуховому пристрої один український захисник загинув, ще три військовослужбовця отримали бойове ураження. Також у результаті ворожих обстрілів один український захисник зазнав поранення.
З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.
За поточну добу втрат немає.
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