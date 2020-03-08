Напад на поліцейську в маршрутці Києва: підозрюваного заарештували

Жителя Броварів, який 6 березня в маршрутці напав на працівницю поліції, було заарештовано на два місяці без права застави

Жителя Броварів, який 6 березня в маршрутці напав на працівницю поліції, було заарештовано на два місяці без права застави

Про це повідомила поліція Київської області, передає RegioNews. В матеріалах справи йдеться про те, що за фактом розбійного нападу порушено кримінальне провадження, підозрюваному загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. У поліції повідомили, що також чоловік підозрюється у побитті своєї колишньої дружини, йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Нагадаємо, ввечері 6 березня в маршрутці "Київ-Бровари" агресивний чоловік напав на дівчину-поліцейську через те, що вона відмовила у його "залицянні". Його затримали пасажири і передали поліції.

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