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08 березня 2020, 11:20 28

Напад на поліцейську в маршрутці Києва: підозрюваного заарештували

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08 березня 2020, 11:20 28
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Жителя Броварів, який 6 березня в маршрутці напав на працівницю поліції, було заарештовано на два місяці без права застави
Жителя Броварів, який 6 березня в маршрутці напав на працівницю поліції, було заарештовано на два місяці без права застави

Про це повідомила поліція Київської області, передає RegioNews.

В матеріалах справи йдеться про те, що за фактом розбійного нападу порушено кримінальне провадження, підозрюваному загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

У поліції повідомили, що також чоловік підозрюється у побитті своєї колишньої дружини, йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, ввечері 6 березня в маршрутці "Київ-Бровари" агресивний чоловік напав на дівчину-поліцейську через те, що вона відмовила у його "залицянні". Його затримали пасажири і передали поліції.


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