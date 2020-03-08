Полиция работает в усиленном режиме из-за акций в столице
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, передает RegioNews.
Отмечается, что несколько общественных организаций подали заявки на проведение акций с массовым участием граждан 8 марта.
"В столице пройдут акции различной направленности, а потому полицейские будут пристально следить за порядком и оперативно реагировать в целях недопущения конфликтов и любых нарушений", - сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.
По его словам, с участниками и организаторами мероприятий работают представители полиции диалога, задача которых заключается в предотвращении провокаций и разъяснении присутствующим на собрании ответственности в случае нарушения правопорядка.
Также во время шествия будет кратковременное перекрытие движения по улице Михайловской и Европейской площади.
Напомним, житель Броваров, который 6 марта в маршрутке напал на работницу полиции, был арестован на два месяца без права залога.
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