Люди захочуть, щоб Зеленський залишився на другий термін, - заступник голови ОП Трофімов
Перший заступник керівника Офісу президента України Сергій Трофімов вважає, що громадяни України захочуть бачити Володимира Зеленського президентом ще на один термін
Перший заступник керівника Офісу президента України Сергій Трофімов вважає, що громадяни України захочуть бачити Володимира Зеленського президентом ще на один термін
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24", пише RegioNews.
"Виключне моя думка, яку я хотів би озвучити, що люди не захочуть однієї каденції Володимира Зеленського. Тому що це людина, яка давно і успішно працює в своєму напрямку, в своєму колективі, в своїй команді. Він так само підходить до всіх процесів, і моя думка - це шанс для країни мати такого керівника ", - сказав він.
Трофімов вважає, що "люди захочуть, щоб він (Зеленський) залишився".
"Яким буде його рішення і його вибір - напевно, потрібно прожити ці п'ять років ...", - зазначив він.
На його думку, потрібно багато часу, щоб довести до досконалості або завершити розпочаті процеси. "Тому час тут, напевно, ключову роль відіграє", - вказав Трофімов.
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