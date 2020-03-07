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Люди захочуть, щоб Зеленський залишився на другий термін, - заступник голови ОП Трофімов
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07 березня 2020, 13:44 9

Люди захочуть, щоб Зеленський залишився на другий термін, - заступник голови ОП Трофімов

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07 березня 2020, 13:44 9
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Перший заступник керівника Офісу президента України Сергій Трофімов вважає, що громадяни України захочуть бачити Володимира Зеленського президентом ще на один термін
Фото:Ельдар Сарахман ("УП")
Перший заступник керівника Офісу президента України Сергій Трофімов вважає, що громадяни України захочуть бачити Володимира Зеленського президентом ще на один термін

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24", пише RegioNews.

"Виключне моя думка, яку я хотів би озвучити, що люди не захочуть однієї каденції Володимира Зеленського. Тому що це людина, яка давно і успішно працює в своєму напрямку, в своєму колективі, в своїй команді. Він так само підходить до всіх процесів, і моя думка - це шанс для країни мати такого керівника ", - сказав він.

Трофімов вважає, що "люди захочуть, щоб він (Зеленський) залишився".

"Яким буде його рішення і його вибір - напевно, потрібно прожити ці п'ять років ...", - зазначив він.

На його думку, потрібно багато часу, щоб довести до досконалості або завершити розпочаті процеси. "Тому час тут, напевно, ключову роль відіграє", - вказав Трофімов.


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