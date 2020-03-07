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07 березня 2020, 12:31 11

"Пост президента щастя не приносить" - Трофимов

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07 березня 2020, 12:31 11
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Володимир Зеленський на посаді Президента України сильно змінився і внутрішньо виріс, але залишився людиною, яка чує людей і хоче їх чути, вважає перший заступник керівника Офісу Президента Сергій Трофимов
Фото: Ельдар Сарахман ("УП")
Володимир Зеленський на посаді Президента України сильно змінився і внутрішньо виріс, але залишився людиною, яка чує людей і хоче їх чути, вважає перший заступник керівника Офісу Президента Сергій Трофимов

Про це він сказав під час "Великого інтерв'ю" з Тиграном Мартиросяном в ефірі телеканалу "Україна 24", пише RegioNews.

"Він (Зеленський - ред.) Дуже швидко зростає внутрішньо, дуже швидко розвивається під цим тиском і викликами, які є, і при цьому колосальному навантаженні намагається знаходити час, щоб працювати над собою, своєю компетенцією, над форматуванням команди", - зазначив Трофімов.

При цьому, додав він, Зеленський змінюється в професійному плані, але зберігає свої людські якості, перш за все, в підтримці зв'язку з людьми. "Він (Зеленський - ред.) завжди, будучи керівником студії" Квартал 95 ", багато бував на гастролях і спілкувався з людьми, і для нього цей зв'язок залишилася нерозривним, - сказав Трофімов. - При якихось змінах і зростанні професійному він залишається людиною, яка чує людей і хоче їх чути".

У той же час, зауважив перший заступник керівника Офісу Президента, президентство - "це колосальний виклик і відповідальність, які під силу небагатьом людям, серед яких - Володимир Олександрович (Зеленський - ред.)".
"З того, що я бачу: щастя людині пост президента не приносить", - додав він.

Трофімов розповів, що знайомий із Зеленським з 2005 року, коли прийшов працювати в студію "Квартал 95", і з тих пір був частиною його команди - спочатку в шоу-бізнесі, а тепер і в політиці.


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