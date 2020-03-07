Зеленський був ініціатором ізоляції Скалецької у Нових Санжарах

Президент України Володимир Зеленський розповів, що саме він був ініціатором рішення ексміністерки охорони здоров'я Зоряни Скалецької добровільно залишитися на 14-денну обсервацію разом з евакуйованими з Китаю українцями в Нових Санжарах

Фото: The Guardian

Президент України Володимир Зеленський розповів, що саме він був ініціатором рішення ексміністерки охорони здоров'я Зоряни Скалецької добровільно залишитися на 14-денну обсервацію разом з евакуйованими з Китаю українцями в Нових Санжарах

Про це Зеленський розповів в інтерв'ю The Guardian, пише RegioNews. Нагадаємо, що після сутичок у Нових Санжарах через приїзд евакуйованих з Китаю, Зоряна Скалецька вирішила також приєднатися до людей і пройти 14-денну обсервацію. Таке рішення було досить неочікуваним для багатьох. За словами президента України, це був особистий вибір Скалецької, однак запропонував це Зеленський. "Це був її вибір, але я запропонував це", – сказав Володимир Зеленський.

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