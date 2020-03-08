12:37  08 марта
Украинцы летели вместе с больной коронавирусом молдованкой
11:20  08 марта
Нападение на полицейскую в маршрутке Киева: подозреваемого арестовали
18:53  07 марта
Оккупанты запустили по Керченскому мосту электричку из Крыма в Россию
UA | RU
UA | RU
08 марта 2020, 11:45 15

Мы вас любим: Зеленский поздравил женщин с 8 Марта

Читайте також
українською мовою
08 марта 2020, 11:45 15
Читайте також українською мовою
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил женщин с Международным женским днем
Фото: Офис Президента
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил женщин с Международным женским днем

Приветствие Президента опубликованно в Facebook, передает RegioNews.

"В моем детстве 8 Марта мужчины дарили женщинам цветы и говорили о том, как своей любовью, красотой и заботой они вдохновляют "сильный пол" на подвиги. Но на самом деле женщины и сами совершают подвиги. Ежедневно.", - сказал Зеленский.

По словам Президента, женщины защищают Родину, учат детей, лечат и спасают жизни, руководят компаниями, делают научные открытия и создают искусство.

"А также умудряются совмещать работу, семью, друзей, отдых, спорт, саморазвитие, благотворительность и еще помнят, где мы, мужчины, положили свои вещи. Мы готовы помогать вам во всем, чтобы вы могли стать теми, кем желает ваша душа", - подчеркнул Зеленский.

"С Международным женским днем! Пусть все ваши мечты сбываются", - добавил Президент.

Как известно, Международный женский день ежегодно отмечается 8 марта как символ борьбы женщин за права человека.


Зеленский 8 марта
Зеленский был инициатором изоляции Скалецкой в Новых Санжарах
07 марта 2020, 16:17
Люди захотят, чтобы Зеленский остался на второй срок, - замглавы ОП Трофимов
07 марта 2020, 13:44
"Пост президента счастья не приносит" - Трофимов
07 марта 2020, 12:31
Базовый вариант для Зеленского – замена Гончарука и самых зашквареных министров - политолог
02 марта 2020, 12:15
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
07 марта 2020, 14:42
Гончарук записал видеообращение к украинцам и улетел на отдых
07 марта 2020, 18:02
В Украине официально подтвержден первый случай коронавируса
03 марта 2020, 11:33
Стрельба во Львовской области: подробности жестокого убийства девушки
02 марта 2020, 17:48
Минздрав призывают сохранить финансирование и практику для врачей-ученых
05 марта 2020, 17:48
Последние Популярные
Вадим Денисенко
Андрей Романенко
Юрий Гаврилечко
Все блоги »
Гореть тебе в штабе. Получит ли скандальный нардеп Иванисов своих депутатов на Ровенщине
06 марта 2020, 11:42
Зеленский на Полтавщине обнимался с эвакуированными и общался с бизнесменами
05 марта 2020, 20:09
Все публикации »
ЗеКабмин. Весенняя пересадка – Спецвыпуск "НеПогоды"
05 марта 2020, 21:00
Королевскую изгоняют, а "слугам народа" охлаждают пыл, – НеПогода
04 марта 2020, 17:50
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Все видео »
Кучер Алексей Владимирович
Председатель Харьковской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий Анатольевич
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »