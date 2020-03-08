Мы вас любим: Зеленский поздравил женщин с 8 Марта

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил женщин с Международным женским днем

Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил женщин с Международным женским днем

Приветствие Президента опубликованно в Facebook, передает RegioNews.

"В моем детстве 8 Марта мужчины дарили женщинам цветы и говорили о том, как своей любовью, красотой и заботой они вдохновляют "сильный пол" на подвиги. Но на самом деле женщины и сами совершают подвиги. Ежедневно.", - сказал Зеленский.

По словам Президента, женщины защищают Родину, учат детей, лечат и спасают жизни, руководят компаниями, делают научные открытия и создают искусство.

"А также умудряются совмещать работу, семью, друзей, отдых, спорт, саморазвитие, благотворительность и еще помнят, где мы, мужчины, положили свои вещи. Мы готовы помогать вам во всем, чтобы вы могли стать теми, кем желает ваша душа", - подчеркнул Зеленский.

"С Международным женским днем! Пусть все ваши мечты сбываются", - добавил Президент.

Как известно, Международный женский день ежегодно отмечается 8 марта как символ борьбы женщин за права человека.