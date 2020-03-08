Сутки на Донбассе: боевики били из минометов, гранатометов и БМП

За минувшие сутки зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации

Фото: Минобороны

За минувшие сутки зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации

Об этом сообщается в Facebook Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Отмечается, что противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано три обстрела: рядом из Красногоровкой - со станкового противотанкового гранатомета - 10 выстрелов, в районе Марьинки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, возле Широкино - с миномета калибра 82 мм - 4 мины.

Также в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил три обстрела наших позиций: вблизи населенного пункта Зайцево - с миномета калибра 82 мм противник выпустил 6 мин, совершил 4 выстрела из станкового противотанкового гранатомета, а также вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе Луганского - из гранатометов различных систем;

рядом с Новотошковским - с станковой противотанкового гранатомета - 10 выстрелов, а также велся обстрел из вооружения БМП.

С началом этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет.

Напомним, с начала текущих суток, 7 марта, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.