Сутки на Донбассе: боевики били из минометов, гранатометов и БМП
Об этом сообщается в Facebook Операции объединенных сил, передает RegioNews.
Отмечается, что противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано три обстрела: рядом из Красногоровкой - со станкового противотанкового гранатомета - 10 выстрелов, в районе Марьинки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, возле Широкино - с миномета калибра 82 мм - 4 мины.
Также в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил три обстрела наших позиций: вблизи населенного пункта Зайцево - с миномета калибра 82 мм противник выпустил 6 мин, совершил 4 выстрела из станкового противотанкового гранатомета, а также вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе Луганского - из гранатометов различных систем;
рядом с Новотошковским - с станковой противотанкового гранатомета - 10 выстрелов, а также велся обстрел из вооружения БМП.
С началом этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет.
Напомним, с начала текущих суток, 7 марта, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
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