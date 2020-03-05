У Києві проведуть марш до Дня добровольця
14 березня о 18:00 в Києві ветерани російсько-української війни проведуть марш до Дня добровольця. Учасники ходи пройдуть вулицями Києва, фінальною точкою якої буде посольство Російської Федерації
14 березня о 18:00 в Києві ветерани російсько-української війни проведуть марш до Дня добровольця. Учасники ходи пройдуть вулицями Києва, фінальною точкою якої буде посольство Російської Федерації
Про це йдеться в анонсі події на Facebook сторінці братства ветеранів українсько-російської війни.
Опубліковано Ветеранське Братерство Четвер, 5 березня 2020 р.
Ветерани закликають приєднуватись до події усіх небайдужих українців, щоб дати зрозуміти владі, що капітуляція не пройде.
"Ми не вагаючись стали на захист України, коли ворог прийшов на нашу землю. Ми звільняли окуповані українські міста та втрачали на фронті наших побратимів. І ми не допустимо, щоб тепер влада домовлялась з ворогом за нашими спинами, ведучи Україну до капітуляції", - йдеться в івенті події.
Марш розпочнеться о 18:00 від стадіону ЦСКА.
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