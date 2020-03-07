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07 березня 2020, 18:02 46

Гончарук записав відеозвернення до українців і полетів на відпочинок

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07 березня 2020, 18:02 46
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Колишній прем'єр-міністр Олексій Гончарук полетів на відпочинок після відставки
Фото: liga.net
Колишній прем'єр-міністр Олексій Гончарук полетів на відпочинок після відставки

Про це повідомляє журналіст LIGA.net, який летить тим же літаком, пише RegioNews.

Дякую команді та всім, хто нас підтримував

Друзі! Я вдячний нашій команді, кожному, з ким мав честь працювати останні півроку. Тепер ми рухаємося далі, щоб втілити все задумане, але поки не реалізоване, заради успішного майбутнього нашої держави.

Опубліковано Олексій Гончарук Субота, 7 березня 2020 р.

У розмові з журналістом Гончарук сказав, що вирішив відпочити і летить у відпустку. На питання про Кабмін запропонував зустрітися після відпустки.

Гончарук летить економ-класом.

Також Гончарук виклав в соцмережах відеозвернення до українців, в якому дякує їм за підтримку і обіцяє продовжити реформи.


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