Гончарук записав відеозвернення до українців і полетів на відпочинок

Колишній прем'єр-міністр Олексій Гончарук полетів на відпочинок після відставки

Фото: liga.net

Колишній прем'єр-міністр Олексій Гончарук полетів на відпочинок після відставки

Про це повідомляє журналіст LIGA.net, який летить тим же літаком, пише RegioNews.

Дякую команді та всім, хто нас підтримував Друзі! Я вдячний нашій команді, кожному, з ким мав честь працювати останні півроку. Тепер ми рухаємося далі, щоб втілити все задумане, але поки не реалізоване, заради успішного майбутнього нашої держави. Опубліковано Олексій Гончарук Субота, 7 березня 2020 р.

У розмові з журналістом Гончарук сказав, що вирішив відпочити і летить у відпустку. На питання про Кабмін запропонував зустрітися після відпустки.

Гончарук летить економ-класом.

Також Гончарук виклав в соцмережах відеозвернення до українців, в якому дякує їм за підтримку і обіцяє продовжити реформи.