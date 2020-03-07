Гончарук записав відеозвернення до українців і полетів на відпочинок
Колишній прем'єр-міністр Олексій Гончарук полетів на відпочинок після відставки
Колишній прем'єр-міністр Олексій Гончарук полетів на відпочинок після відставки
Про це повідомляє журналіст LIGA.net, який летить тим же літаком, пише RegioNews.
Дякую команді та всім, хто нас підтримував
Друзі! Я вдячний нашій команді, кожному, з ким мав честь працювати останні півроку. Тепер ми рухаємося далі, щоб втілити все задумане, але поки не реалізоване, заради успішного майбутнього нашої держави.Опубліковано Олексій Гончарук Субота, 7 березня 2020 р.
У розмові з журналістом Гончарук сказав, що вирішив відпочити і летить у відпустку. На питання про Кабмін запропонував зустрітися після відпустки.
Гончарук летить економ-класом.
Також Гончарук виклав в соцмережах відеозвернення до українців, в якому дякує їм за підтримку і обіцяє продовжити реформи.
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- 19:44 29 лютого Місцева влада не має займатися політикою, - Денис Шмигаль
- 18:48 29 лютого Оприлюднили порядок денний позачергового пленарного засідання Верховної Ради 4 березня
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