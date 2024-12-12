На Львівщині чоловіка засудили на чотири роки за ухилення від мобілізації
Апеляційний суд ухвалив новий вирок жителю Львівщини за ухилення від призову на службу під час мобілізації
Про це повідомляє пресслужба прокуратури, передає RegioNews.
У суді довели, що житель 39-річний житель Нового Роздолу був визнаний придатним до військової служби за висновком ВЛК. Проте він відмовився служити у ЗСУ, про що був складений відповідний акт.
Райсуд засудив чоловіка до 4 років тюрми, але звільнив від відбування покарання, призначивши 2 роки іспитового строку.
Прокурори не погодились з цим рішенням та подали апеляцію. Львівський апеляційний суд переглянув вирок і постановив: чоловік відбуде 4 роки ув’язнення.
Нагадаємо, раніше на Чернігівщині чоловік з психічними розладами отримав тюремний термін за ухилення від мобілізації.
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