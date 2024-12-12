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12 грудня 2024, 06:07

На Львівщині чоловіка засудили на чотири роки за ухилення від мобілізації

12 грудня 2024, 06:07
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фото: pixabay
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Апеляційний суд ухвалив новий вирок жителю Львівщини за ухилення від призову на службу під час мобілізації

Про це повідомляє пресслужба прокуратури, передає RegioNews.

У суді довели, що житель 39-річний житель Нового Роздолу був визнаний придатним до військової служби за висновком ВЛК. Проте він відмовився служити у ЗСУ, про що був складений відповідний акт.

Райсуд засудив чоловіка до 4 років тюрми, але звільнив від відбування покарання, призначивши 2 роки іспитового строку.

Прокурори не погодились з цим рішенням та подали апеляцію. Львівський апеляційний суд переглянув вирок і постановив: чоловік відбуде 4 роки ув’язнення.

Нагадаємо, раніше на Чернігівщині чоловік з психічними розладами отримав тюремний термін за ухилення від мобілізації.

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