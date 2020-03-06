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06 березня 2020, 15:51 2

Глава НБУ Смолій підтвердив справжність "плівок Гончарука"

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06 березня 2020, 15:51 2
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Керівник Національного банку України Яків Смолій заявив, що записи розмов керівництва Нацбанку із колишнім прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком є справжніми
Фото: НБУ
Керівник Національного банку України Яків Смолій заявив, що записи розмов керівництва Нацбанку із колишнім прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком є справжніми

Про це він розповів виданню "Фокус", передає RegioNews.

Він зазначив, що деякі фрагменти розмови змонтовані, але в основному запис відповідає тому, що відбувалося на зустрічі в Кабміні.

Смолій повідомив, що розмова була записана під час зустрічі в Кабінеті міністрів, але не зміг відповісти, хто саме її записував.

Нагадаємо, 15 січня в мережі появилися записи розмов зустрічі у Кабінеті міністрів, зроблені, імовірно в грудні, в ході якої колишній прем'єр-міністр Олексій Гончарук сказав, що він "профан у економіці", а у "Зеленського в голові порожнє місце і туман".


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