Гончарук записал видеообращение к украинцам и улетел на отдых

Бывший премьер-министр Алексей Гончарук улетел на отдых после отставки

Фото: liga.net

Бывший премьер-министр Алексей Гончарук улетел на отдых после отставки

Об этом сообщает журналист LIGA.net, который летит тем же самолетом, пишет RegioNews.

Дякую команді та всім, хто нас підтримував Друзі! Я вдячний нашій команді, кожному, з ким мав честь працювати останні півроку. Тепер ми рухаємося далі, щоб втілити все задумане, але поки не реалізоване, заради успішного майбутнього нашої держави. Опубліковано Олексій Гончарук Субота, 7 березня 2020 р.

В разговоре с журналистом Гончарук сказал, что решил отдохнуть и летит в отпуск. На вопросы о Кабмине предложил встретиться после отпуска.

Гончарук летит эконом-классом.

Также Гончарук выложил в соцсетях видеообращение к украинцам, в котором благодарит их за поддержку и обещает продолжить реформы.