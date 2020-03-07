Гончарук записал видеообращение к украинцам и улетел на отдых
Бывший премьер-министр Алексей Гончарук улетел на отдых после отставки
Бывший премьер-министр Алексей Гончарук улетел на отдых после отставки
Об этом сообщает журналист LIGA.net, который летит тем же самолетом, пишет RegioNews.
Дякую команді та всім, хто нас підтримував
Друзі! Я вдячний нашій команді, кожному, з ким мав честь працювати останні півроку. Тепер ми рухаємося далі, щоб втілити все задумане, але поки не реалізоване, заради успішного майбутнього нашої держави.Опубліковано Олексій Гончарук Субота, 7 березня 2020 р.
В разговоре с журналистом Гончарук сказал, что решил отдохнуть и летит в отпуск. На вопросы о Кабмине предложил встретиться после отпуска.
Гончарук летит эконом-классом.
Также Гончарук выложил в соцсетях видеообращение к украинцам, в котором благодарит их за поддержку и обещает продолжить реформы.
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- 18:48 29 февраля Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
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