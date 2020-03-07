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07 березня 2020, 16:40 53

Експрем’єр Гончарук покидає Україну, - ЗМІ

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07 березня 2020, 16:40 53
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Зазначається, що Олексій Гончарук відлітає у столицю Португалії Лісабон
Зазначається, що Олексій Гончарук відлітає у столицю Португалії Лісабон

Про це передає RegioNews із посиланням на "Страна.ua".

За інформацією ЗМІ, колишній топ-чиновник скористався послугами авіакомпанії-лоукостера Wizz Air. Літак вирушив до Португалії з аеропорту "Київ" в Жулянах.

Видання додає, що наразі невідома причина, чому Гончарук залишає територію України.


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