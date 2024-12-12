Хто має бути посередником у переговорах між Україною та Росієї

Зверніть увагу, як поступово, попри всі міжнародні норми й принципи, було навʼязано думку не про агресора і жертву окупації, а про «дві сторони конфлікту».

Зверніть увагу, як поступово, попри всі міжнародні норми й принципи, було навʼязано думку не про агресора і жертву окупації, а про «дві сторони конфлікту».

Звідси і всі ці орбани, сіярто, африканські керівники з бажанням посередництва. Їм ще самим треба вийти з конфліктів, як внутрішніх, так і зовнішніх. Посередником, а радше - дієвою стороною вирішення проблеми порушення Статуту ООН можуть виступати саме країни, які здатні та зобовʼязані це зробити: США, Велика Британія, Франція, Китай і РФ. Російські загарбники вже себе переставили на іншу сторону процесу в якості причини та основної сторони війни, а КНР ще не готова до збалансованої позиції… Тому посередниками (скоріше - сторонами вирішення проблеми) в питаннях встановлення довготривалого миру можуть бути лише США, Велика Британія і Франція. Якщо КНР перейде до справедливої ролі - тоді й вони. І ніхто інший! В іншому разі, це - не посередництво тоді буде. А спроба "половити рибку у каламутній воді" для себе, підіграти агресору та імітація процесу. Можливо свої інтереси їм і вдасться просунути. Але при чому тут Україна?!

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