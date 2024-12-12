Хто має бути посередником у переговорах між Україною та Росієї
Звідси і всі ці орбани, сіярто, африканські керівники з бажанням посередництва. Їм ще самим треба вийти з конфліктів, як внутрішніх, так і зовнішніх.
Посередником, а радше - дієвою стороною вирішення проблеми порушення Статуту ООН можуть виступати саме країни, які здатні та зобовʼязані це зробити: США, Велика Британія, Франція, Китай і РФ.
Російські загарбники вже себе переставили на іншу сторону процесу в якості причини та основної сторони війни, а КНР ще не готова до збалансованої позиції…
Тому посередниками (скоріше - сторонами вирішення проблеми) в питаннях встановлення довготривалого миру можуть бути лише США, Велика Британія і Франція. Якщо КНР перейде до справедливої ролі - тоді й вони.
І ніхто інший!
В іншому разі, це - не посередництво тоді буде. А спроба "половити рибку у каламутній воді" для себе, підіграти агресору та імітація процесу.
Можливо свої інтереси їм і вдасться просунути. Але при чому тут Україна?!