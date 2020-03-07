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07 марта 2020, 16:40 54

Экс-премьер Гончарук покидает Украину, - СМИ

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07 марта 2020, 16:40 54
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Отмечается, что Алексей Гончарук улетает в столицу Португалии Лиссабон
Отмечается, что Алексей Гончарук улетает в столицу Португалии Лиссабон

Об этом передает RegioNews со ссылкой на "Страна.ua".

По информации СМИ, бывший топ-чиновник воспользовался услугами авиакомпании-лоукостера Wizz Air. Самолет отправился в Португалию из аэропорта "Киев" в Жулянах.

Издание добавляет, что пока неизвестна причина, почему Гончарук покидает территорию Украины.


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