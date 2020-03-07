Экс-премьер Гончарук покидает Украину, - СМИ

Отмечается, что Алексей Гончарук улетает в столицу Португалии Лиссабон

Отмечается, что Алексей Гончарук улетает в столицу Португалии Лиссабон

Об этом передает RegioNews со ссылкой на "Страна.ua".

По информации СМИ, бывший топ-чиновник воспользовался услугами авиакомпании-лоукостера Wizz Air. Самолет отправился в Португалию из аэропорта "Киев" в Жулянах.

Издание добавляет, что пока неизвестна причина, почему Гончарук покидает территорию Украины.