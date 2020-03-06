У Полтаві містяни просили президента дозволити обрати мера

Мешканці Полтави 6 березня під час зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським попросили у нього дозволу провести позачергові вибори міського голови

Фото: ОПУ

Мешканці Полтави 6 березня під час зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським попросили у нього дозволу провести позачергові вибори міського голови

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на Depo.ua.

Із мешканцями Полтави український президент зустрівся у рамках свого офіційного візиту в регіон одразу після відвідин обласної клінічної лікарні ім. М. В. Скліфосовського.

Містяни попросили Зеленського про позачергові вибори, аби була можливість обрати нового мера. Адже місто вже майже рік живе без очільника. Зеленський запитав, кого полтавці хочуть бачити своїм головою, але конкретних прізвищ названо не було. Президент пообіцяв розібратися із цим питанням.

Як інформували RegioNews раніше, після візиту до Нових Санжар, де відбули двотижневий термін карантину евакуйовані з Уханя, президент України Володимир Зеленський, відзначив, що Полтавська область у надійних руках і подякував голові ОДА