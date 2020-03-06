11:42  06 березня
У Зеленського відреагували на слова Шмигаля про подачу води до Криму
12:14  06 березня
Не будемо ліквідовувати лікарні та звільняти медиків – прем'єр
13:00  06 березня
"Підлий удар в спину": Меджліс прокоментував кримську заяву Шмигаля
UA | RU
UA | RU
06 березня 2020, 13:57 5

У Полтаві містяни просили президента дозволити обрати мера

Читайте также
на русском языке
06 березня 2020, 13:57 5
Читайте также на русском языке
Мешканці Полтави 6 березня під час зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським попросили у нього дозволу провести позачергові вибори міського голови
Фото: ОПУ
Мешканці Полтави 6 березня під час зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським попросили у нього дозволу провести позачергові вибори міського голови

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на Depo.ua.

Із мешканцями Полтави український президент зустрівся у рамках свого офіційного візиту в регіон одразу після відвідин обласної клінічної лікарні ім. М. В. Скліфосовського.

Містяни попросили Зеленського про позачергові вибори, аби була можливість обрати нового мера. Адже місто вже майже рік живе без очільника. Зеленський запитав, кого полтавці хочуть бачити своїм головою, але конкретних прізвищ названо не було. Президент пообіцяв розібратися із цим питанням.

Як інформували RegioNews раніше, після візиту до Нових Санжар, де відбули двотижневий термін карантину евакуйовані з Уханя, президент України Володимир Зеленський, відзначив, що Полтавська область у надійних руках і подякував голові ОДА


Зеленский президент Полтава Полтавская область Зеленський Полтавська область
Зеленський подякував голові Полтавської ОДА за порядок у Нових Санжарах
06 березня 2020, 09:27
У Полтаві бізнесмени поскаржилися президенту
05 березня 2020, 18:32
В Полтаві триває зустріч Зеленського з підприємцями
05 березня 2020, 15:46
Зеленський і Гончарук посварилися через Коломойського
29 лютого 2020, 12:42
Базовий варіант для Зеленського - заміна Гончарука і найзашкварених міністрів - політолог
02 березня 2020, 12:15
Місцева влада не має займатися політикою, - Денис Шмигаль
29 лютого 2020, 19:44
В Борисполі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус
28 лютого 2020, 12:57
Оприлюднили порядок денний позачергового пленарного засідання Верховної Ради 4 березня
29 лютого 2020, 18:48
Зеленський позачергово скликає Раду. Можуть розглядати відставку Гончарука
28 лютого 2020, 19:34
Останні Популярні
Вадим Денисенко
Андрій Романенко
Юрій Гаврилечко
Всі блоги »
Горіти тобі в штабі. Чи отримає скандальний нардеп Іванісов своїх депутатів на Рівненщині
06 березня 2020, 11:42
Зеленський на Полтавщині обіймався з евакуйованими і спілкувався з бізнесменами
05 березня 2020, 20:09
Всі публікації »
ЗеКабмін. Весняна пересадка – Спецвипуск "НеПогоди"
05 березня 2020, 21:00
Королевську виганяють, а "слугам народу" охолоджують запал, – НеПогода
04 березня 2020, 17:50
Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода
27 лютого 2020, 15:28
Всі відео »
Кучер Олексій Володимирович
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро Анатолійович
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »