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07 марта 2020, 16:17 18

Зеленский был инициатором изоляции Скалецкой в Новых Санжарах

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07 марта 2020, 16:17 18
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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что именно он был инициатором решения эксминистра здравоохранения Зоряны Скалецкой добровольно остаться на 14-дневную обсервацию вместе с эвакуированными из Китая украинцами в Новых Санжарах
Фото: The Guardian
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что именно он был инициатором решения эксминистра здравоохранения Зоряны Скалецкой добровольно остаться на 14-дневную обсервацию вместе с эвакуированными из Китая украинцами в Новых Санжарах

Об этом Зеленский рассказал в интервью The Guardian, пишет RegioNews.

Напомним, что после столкновений в Новых Санжарах из-за приезда эвакуированных из Китая, Звездная Скалецкая решила также присоединиться к людям и пройти 14-дневную обсервацию. Такое решение было довольно неожиданным для многих.

По словам президента Украины, это был личный выбор Скалецкий, однако предложил это Зеленский.

"Это был ее выбор, но я предложил это", - сказал Владимир Зеленский.


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