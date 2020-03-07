Зеленский был инициатором изоляции Скалецкой в Новых Санжарах

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что именно он был инициатором решения эксминистра здравоохранения Зоряны Скалецкой добровольно остаться на 14-дневную обсервацию вместе с эвакуированными из Китая украинцами в Новых Санжарах

Фото: The Guardian

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что именно он был инициатором решения эксминистра здравоохранения Зоряны Скалецкой добровольно остаться на 14-дневную обсервацию вместе с эвакуированными из Китая украинцами в Новых Санжарах

Об этом Зеленский рассказал в интервью The Guardian, пишет RegioNews. Напомним, что после столкновений в Новых Санжарах из-за приезда эвакуированных из Китая, Звездная Скалецкая решила также присоединиться к людям и пройти 14-дневную обсервацию. Такое решение было довольно неожиданным для многих. По словам президента Украины, это был личный выбор Скалецкий, однако предложил это Зеленский. "Это был ее выбор, но я предложил это", - сказал Владимир Зеленский.

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