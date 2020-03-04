США виділять Україні $38 мільйонів на кіберзахист

Американський уряд планує виділити впродовж наступних чотирьох років $38 млн для посилення кібербезпеки України

Фото: kaspersky.com

Американський уряд планує виділити впродовж наступних чотирьох років $38 млн для посилення кібербезпеки України

Як передає RegioNews із посиланням на "Укрінформ", про це повідомили в Держдепартаменті за результатами Третього кібер-діалогу між двома країнами, що відбувся в Києві.

Повідомляється, що перші $8 млн вже надано українській стороні.

"З метою демонстрації послідовної прихильності до підтримки кібербезпеки США оголосили про виділення додаткових $8 млн з цільової статті допомоги – крім тих $10 млн, що були надані в 2017 році", - зазначили в зовнішньополітичному відомстві США.

При цьому уточнюється, що частина коштів забезпечуватиметься за рахунок агентства USAID, яке планує впродовж наступних чотирьох років інвестувати до $38 млн "для розбудови можливостей України у сфері кібербезпеки шляхом підтримки правової та регуляторної реформ, підготовки кадрів та залучення приватного сектора".

Крім того, як повідомили в Держдепі, ФБР вручило Кіберполіції України та Офісу генпрокурора відзнаку за співпрацю при арешті й екстрадиції кіберзлочинців, які діяли в Україні протягом багатьох років.

Під час кібер-діалогу делегації України та США обговорили останні досягнення у сфері кібербезпеки, проблеми безпеки 5G, розбудову кібер-потенціалу, а також питання міжнародної кіберполітики.

Також були розглянуті проєкти допомоги у сфері кібербезпеки, розроблені США спільно з українськими агенціями та зацікавленими сторонами. Вони передбачають, зокрема, посилення безпеки критично важливої інфраструктури; розробку та реалізацію кіберстратегії; реагування на інциденти, а також обмін інформацією. Крім того, йдеться про підвищення обізнаності з викликами у сфері кібербезпеки та проведення тренінгів, спрямованих на убезпечення систем промислового управління та цифрової криміналістики.

"Ці проєкти доповнюють співпрацю США й України на інших напрямах кібербезпеки", - підсумували в Державному департаменті.

Нагадаємо, раніше МЗС попередило керівництво України і партнерів з ЄС і НАТО про посилення інформаційної атаки "русского мира" напередодні 75-ї річниці завершення Другої світової війни