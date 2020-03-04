11:56  04 березня
У Раді готується зустріч глав фракцій, нового прем'єра і Разумкова
10:44  04 березня
Дубілет і Милованов пройдуть додаткові співбесіди - нардеп
12:51  04 березня
Коронавірус в Україні: ВООЗ прогнозує зростання числа заражених
UA | RU
UA | RU
04 березня 2020, 09:10 3

США виділять Україні $38 мільйонів на кіберзахист

Читайте также
на русском языке
04 березня 2020, 09:10 3
Читайте также на русском языке
Американський уряд планує виділити впродовж наступних чотирьох років $38 млн для посилення кібербезпеки України
Фото: kaspersky.com
Американський уряд планує виділити впродовж наступних чотирьох років $38 млн для посилення кібербезпеки України

Як передає RegioNews із посиланням на "Укрінформ", про це повідомили в Держдепартаменті за результатами Третього кібер-діалогу між двома країнами, що відбувся в Києві.

Повідомляється, що перші $8 млн вже надано українській стороні.

"З метою демонстрації послідовної прихильності до підтримки кібербезпеки США оголосили про виділення додаткових $8 млн з цільової статті допомоги – крім тих $10 млн, що були надані в 2017 році", - зазначили в зовнішньополітичному відомстві США.

При цьому уточнюється, що частина коштів забезпечуватиметься за рахунок агентства USAID, яке планує впродовж наступних чотирьох років інвестувати до $38 млн "для розбудови можливостей України у сфері кібербезпеки шляхом підтримки правової та регуляторної реформ, підготовки кадрів та залучення приватного сектора".

Крім того, як повідомили в Держдепі, ФБР вручило Кіберполіції України та Офісу генпрокурора відзнаку за співпрацю при арешті й екстрадиції кіберзлочинців, які діяли в Україні протягом багатьох років.

Під час кібер-діалогу делегації України та США обговорили останні досягнення у сфері кібербезпеки, проблеми безпеки 5G, розбудову кібер-потенціалу, а також питання міжнародної кіберполітики.

Також були розглянуті проєкти допомоги у сфері кібербезпеки, розроблені США спільно з українськими агенціями та зацікавленими сторонами. Вони передбачають, зокрема, посилення безпеки критично важливої інфраструктури; розробку та реалізацію кіберстратегії; реагування на інциденти, а також обмін інформацією. Крім того, йдеться про підвищення обізнаності з викликами у сфері кібербезпеки та проведення тренінгів, спрямованих на убезпечення систем промислового управління та цифрової криміналістики.

"Ці проєкти доповнюють співпрацю США й України на інших напрямах кібербезпеки", - підсумували в Державному департаменті.

Нагадаємо, раніше МЗС попередило керівництво України і партнерів з ЄС і НАТО про посилення інформаційної атаки "русского мира" напередодні 75-ї річниці завершення Другої світової війни


Украина США кіберзахист
Базовий варіант для Зеленського - заміна Гончарука і найзашкварених міністрів - політолог
02 березня 2020, 12:15
Зеленський і Гончарук посварилися через Коломойського
29 лютого 2020, 12:42
Місцева влада не має займатися політикою, - Денис Шмигаль
29 лютого 2020, 19:44
Оприлюднили порядок денний позачергового пленарного засідання Верховної Ради 4 березня
29 лютого 2020, 18:48
В Борисполі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус
28 лютого 2020, 12:57
Зеленський позачергово скликає Раду. Можуть розглядати відставку Гончарука
28 лютого 2020, 19:34
Останні Популярні
Юрій Гаврилечко
Олексій Якубін
Віктор Таран
Всі блоги »
Великий комбінатор. Навіщо Зеленський поступився округом в Харкові "адміністратору" Порошенка
03 березня 2020, 19:20
Перезавантаження Кабміну. Який прем'єр зробить місцеві вибори для Зеленського
03 березня 2020, 18:50
Всі публікації »
Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода
27 лютого 2020, 15:28
Коронавірус пронісся над Україною! Спецвипуск "НеПогоди в регіонах"
22 лютого 2020, 17:59
У Авакова крадуть, а у Кернеса воюють, - "НеПогода" на RegioNews
21 лютого 2020, 20:10
Всі відео »
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Кириленко Павло Олександрович
Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
Всі досьє »