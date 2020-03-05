Іноземці у Нових Санжарах: розповіли, що на них чекає

Стало відомо, що очікує на іноземців, які у четвер, 5 березня, залишили медичний центр у Нових Санжарах, де перебували в обсервації після повернення з китайської провінції Ухань

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Стало відомо, що очікує на іноземців, які у четвер, 5 березня, залишили медичний центр у Нових Санжарах, де перебували в обсервації після повернення з китайської провінції Ухань

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на "Новое время”. "Що стосується іноземців, ними буде займатися Міністерство закордонних справ, посольства і консульства. Деякі відлітають додому вже сьогодні”, - сказав міністр МВС Арсен Аваков. Нагадаємо, що іноземців відвезли з Нових Санжар на двох автобусах. Вони - громадяни Норвегії, Ізраїлю, Білорусі, Іспанії, Чорногорії, Аргентини, Домініканської Республіки, Еквадору, Коста-Ріки та Панами. Як повідомляли RegioNews раніше, медичний центр у Нових Санжарах Полтавської області, де знаходилися в обсервації евакуйовані із китайської провінції Ухань українці, дезинфікуватимуть протягом кількох днів.

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