13:14  05 марта
Минздрав планирует запретить массовые мероприятия из-за коронавируса
13:47  05 марта
В СНБО рассказали, сколько украинцев освободят из плена террористов
12:51  04 марта
Коронавирус в Украине: ВОЗ прогнозирует рост числа зараженных
UA | RU
UA | RU
05 марта 2020, 16:45 1

Иностранцы в Новых Санжарах: рассказали, что их ждет

Читайте також
українською мовою
05 марта 2020, 16:45 1
Читайте також українською мовою
Стало известно, что ожидает иностранцев, которые в четверг, 5 марта, покинули медицинский центр в Новых Санжарах, где находились в обсервации после возвращения из китайской провинции Ухань
Фото:depositphotos
Стало известно, что ожидает иностранцев, которые в четверг, 5 марта, покинули медицинский центр в Новых Санжарах, где находились в обсервации после возвращения из китайской провинции Ухань

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на "Новое время”.

"Что касается иностранцев, ими будет заниматься Министерство иностранных дел, посольства и консульства. Некоторые улетают домой уже сегодня”, - сказал министр МВД Арсен Аваков.

Напомним, что иностранцев увезли из Новых Санжар на двух автобусах. Они - граждане Норвегии, Израиля, Белоруссии, Испании, Черногории, Аргентины, Доминиканской Республики, Эквадора, Коста-Рики и Панамы.

Как сообщали RegioNews раньше, медицинский центр в Новых Санжарах Полтавской области, где находились в обсервации эвакуированы из китайской провинции Ухань украинцы, дезинфікуватимуть в течение нескольких дней.


Нові Санжари Полтавська область Новые Санжары Полтавская область
Стало известно, что будет с медицинским центром в Новых Санжарах
05 марта 2020, 14:43
Участнице беспорядков в Новых Санжарах грозит тюрьма
05 марта 2020, 14:21
Карантин в Новых Санжарах: все эвакуированные покинули медцентр
05 марта 2020, 13:05
Базовый вариант для Зеленского – замена Гончарука и самых зашквареных министров - политолог
02 марта 2020, 12:15
Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
29 февраля 2020, 12:42
Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
29 февраля 2020, 19:44
В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
28 февраля 2020, 12:57
Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
29 февраля 2020, 18:48
Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука
28 февраля 2020, 19:34
Последние Популярные
Андрей Романенко
Юрий Гаврилечко
Алексей Якубин
Все блоги »
Сделать невозможное. Какие задачи Шмыгаль решит для Зеленского
04 марта 2020, 21:37
Кто есть кто в новом правительстве Дениса Шмыгаля
04 марта 2020, 21:05
Все публикации »
Королевскую изгоняют, а "слугам народа" охлаждают пыл, – НеПогода
04 марта 2020, 17:50
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
Все видео »
Габинет Дмитрий Анатольевич
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Все досье »