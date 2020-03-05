Иностранцы в Новых Санжарах: рассказали, что их ждет

Стало известно, что ожидает иностранцев, которые в четверг, 5 марта, покинули медицинский центр в Новых Санжарах, где находились в обсервации после возвращения из китайской провинции Ухань

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Стало известно, что ожидает иностранцев, которые в четверг, 5 марта, покинули медицинский центр в Новых Санжарах, где находились в обсервации после возвращения из китайской провинции Ухань

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на "Новое время”. "Что касается иностранцев, ими будет заниматься Министерство иностранных дел, посольства и консульства. Некоторые улетают домой уже сегодня”, - сказал министр МВД Арсен Аваков. Напомним, что иностранцев увезли из Новых Санжар на двух автобусах. Они - граждане Норвегии, Израиля, Белоруссии, Испании, Черногории, Аргентины, Доминиканской Республики, Эквадора, Коста-Рики и Панамы. Как сообщали RegioNews раньше, медицинский центр в Новых Санжарах Полтавской области, где находились в обсервации эвакуированы из китайской провинции Ухань украинцы, дезинфікуватимуть в течение нескольких дней.

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