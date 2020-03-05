Коронавірус зірвав оздоровлення українських ветеранів у Хорватії

У Хорватії через коронавірус скасували приїзд на оздоровлення 35 українських ветеранів, які захищали Україну на Донбасі

Фото: twitter/vasylkyrylych

У Хорватії через коронавірус скасували приїзд на оздоровлення 35 українських ветеранів, які захищали Україну на Донбасі

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