Коронавірус зірвав оздоровлення українських ветеранів у Хорватії
Як передає RegioNews, про це повідомив посол України в Хорватії Василь Кирилич у своєму Twitter.
"Коронавірус перешкодив оздоровленню групи захисників України в Хорватії – приїзд 35 ветеранів скасовано, але можливість не втрачено. Хорватські друзі України залишили в активі таку нагоду", - написав він.
За словами посла, поїздка була запланована на 7 березня.
Коронавірус перешкодив оздоровленню групи захисників України в Хорватії - запланований на 7 березня приїзд 35 ветеранів скасовано, але можливість не втрачено. Хорватські друзі України залишили в активі таку нагоду. pic.twitter.com/iqITo0UOQB— Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) March 4, 2020
Нагадаємо, 3 березня МОЗ офіційно підтвердив перший випадок коронавірусу в Україні.
Стан хворого чоловіка наразі задовільний, епідеміологи відпрацьовують контакти хворого. Загалом в Україні у шести людей підозрюють наявність коронавірусної інфекції.
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