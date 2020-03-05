Коронавирус сорвал оздоровление украинских ветеранов в Хорватии

В Хорватии из-за коронавируса отменили приезд на оздоровление 35 украинских ветеранов, которые защищали Украину на Донбассе

Фото: twitter/vasylkyrylych

В Хорватии из-за коронавируса отменили приезд на оздоровление 35 украинских ветеранов, которые защищали Украину на Донбассе

Как передает RegioNews, об этом сообщил посол Украины в Хорватии Василий Кирилич в своем Twitter.

"Коронавирус помешал оздоровлению группы защитников Украины в Хорватии - приезд 35 ветеранов отменен, но возможность не потеряна. Хорватские друзья Украины оставили в активе такую возможность", - написал он.

По словам посла, поездка была запланирована на 7 марта.

Коронавірус перешкодив оздоровленню групи захисників України в Хорватії - запланований на 7 березня приїзд 35 ветеранів скасовано, але можливість не втрачено. Хорватські друзі України залишили в активі таку нагоду. pic.twitter.com/iqITo0UOQB — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) March 4, 2020

Напомним, 3 марта Минздрав официально подтвердил первый случай коронавируса в Украине.

Состояние больного удовлетворительное, эпидемиологи отрабатывают контакты больного. В целом в Украине у шести человек подозревают наличие коронавирусной инфекции.