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05 марта 2020, 09:07 10

Коронавирус сорвал оздоровление украинских ветеранов в Хорватии

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05 марта 2020, 09:07 10
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В Хорватии из-за коронавируса отменили приезд на оздоровление 35 украинских ветеранов, которые защищали Украину на Донбассе
Фото: twitter/vasylkyrylych
В Хорватии из-за коронавируса отменили приезд на оздоровление 35 украинских ветеранов, которые защищали Украину на Донбассе

Как передает RegioNews, об этом сообщил посол Украины в Хорватии Василий Кирилич в своем Twitter.

"Коронавирус помешал оздоровлению группы защитников Украины в Хорватии - приезд 35 ветеранов отменен, но возможность не потеряна. Хорватские друзья Украины оставили в активе такую возможность", - написал он.

По словам посла, поездка была запланирована на 7 марта.

Напомним, 3 марта Минздрав официально подтвердил первый случай коронавируса в Украине.

Состояние больного удовлетворительное, эпидемиологи отрабатывают контакты больного. В целом в Украине у шести человек подозревают наличие коронавирусной инфекции.


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