Коронавирус сорвал оздоровление украинских ветеранов в Хорватии
Как передает RegioNews, об этом сообщил посол Украины в Хорватии Василий Кирилич в своем Twitter.
"Коронавирус помешал оздоровлению группы защитников Украины в Хорватии - приезд 35 ветеранов отменен, но возможность не потеряна. Хорватские друзья Украины оставили в активе такую возможность", - написал он.
По словам посла, поездка была запланирована на 7 марта.
Коронавірус перешкодив оздоровленню групи захисників України в Хорватії - запланований на 7 березня приїзд 35 ветеранів скасовано, але можливість не втрачено. Хорватські друзі України залишили в активі таку нагоду. pic.twitter.com/iqITo0UOQB— Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) March 4, 2020
Напомним, 3 марта Минздрав официально подтвердил первый случай коронавируса в Украине.
Состояние больного удовлетворительное, эпидемиологи отрабатывают контакты больного. В целом в Украине у шести человек подозревают наличие коронавирусной инфекции.
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