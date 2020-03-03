У Чернівцях водіїв і кондукторів зобов'язали носити медичні маски
Відповідне рішення опублікувала пресслужба Чернівецької міської ради, передає RegioNews.
"Ввести масочний режим для водіїв і кондукторів у громадському транспорті, перед виходом на маршрут забезпечити проведення їх температурного скринінгу; на початковій і кінцевій зупинках проводити провітрювання транспорту і вологе прибирання", - вказується в тексті документа.
Також комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій доручила загальноосвітнім закладам розпочати перший урок з роз'яснювальної роботи про санітарно-гігієнічні норми і правила, а також поширити серед учнів і їх батьків інформацію про правила поведінки в разі ймовірного заряджання. Аналогічні заходи будуть вжиті в дошкільних установах.
У місті планують розповсюджувати листівки і брошури про правила запобігання зараження в місцях масових скупчень людей і посилити режим дезінфекції.
Керівникам підприємств незалежно від форм власності, керівникам громадських організацій, волонтерам та громадським активістам рекомендували утриматися від організації і проведення масових заходів.
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