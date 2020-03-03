Скалецька заспокоїла щодо першого випадку коронавируса в Україні
Як передає RegioNews, про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.
"Ситуація повністю контрольована. Медична система спрацювала чітко, згідно затверджених алгоритмів", - йдеться у повідомленні.
Також вона розказала, що хворий чоловік повернувся в Україну з Італії. Під час перетину кордону він не мав жодних ознак ГРВІ. Втім, отримавши пам’ятку про самоізоляцію, чоловік і його дружина сумлінно дотримувались рекомендацій. І, як зазначено у пам’ятці, при перших симптомах ГРВІ звернулися до лікаря.
"Оскільки в анамнезі була подорож до Італії протягом останніх 14 днів, лікар прийняв рішення про госпіталізацію. Згідно із затвердженими алгоритмами, транспортування проводила спеціальна медична бригада. Відтоді чоловік перебував в ізоляції під наглядом лікарів", - додала міністр.
Також вона підкреслила, що згідно алгоритму, була ізольована під наглядом лікарів і дружина, оскільки вона була контактною особою.
Скалецька нагадала, що в Україні є понад 2 тисячі боксів та близько 12 тисяч ліжок в інфекційних лікарнях. Понад тисячу лікарів-інфекціоністів та 5 тисяч кваліфікованих медичних працівників, які знають – що і як робити у випадку підозри або захворювання на коронавірус.
"Прошу всіх, особливо осіб, які повертаються з країн, де зафіксовано випадки зараження на коронавірус, дотримуватись інструкцій та рекомендацій ВООЗ. При перших ознаках ГРВІ звертатися до лікаря і обов'язково повідомляти про вашу подорож", - підсумувала міністр.
Пізніше Скалецька заявила, що обмежувальні заходи через коронавірус в Україні будуть вводитися в залежності від динаміки появи нових заражених.
За її словами, в кожній області ще з кінця січня створені свої протиепідемічні комісії, які моніторять захворюваність населення.
"Для того щоб приймати рішення про закриття шкіл і дитсадків, про скасування концертів і публічних заходів ... ситуація моніториться безпосередньо в кожній області ... На сьогодні, в залежності від того, як буде проявлятися динаміка появи хворих коронавірусом, такі рішення можливі. Є ймовірність, нами (такі заходи, - ред.) розглядається пропорційно з цифрами, які будуть у нас з'являтися на території України по коронавірусу", - додала Скалецька.
Нагадаємо, 3 березня МОЗ офіційно підтвердив перший випадок коронавірусу в Україні.
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