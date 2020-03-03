Из-за коронавируса могут измениться правила вызова врача и "скорой"
Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Дмитрий Луфер во время брифинга, передает RegioNews.
Как сообщил чиновник, в случае выявления у пациента высокой температуры и подозрений на коронавирус, скорая помощь должна приезжать на такие вызовы.
"Сейчас нарабатывается возможность изменений в порядок вызова "скорой" и врача именно на этот период, когда мы ожидаем возможные случаи. Для того, чтобы врач мог приехать домой и человек не путешествовал по городу", - заявил Дмитрий Луфер.
Он также добавил, что "скорая" знает, что делать в случае вспышки коронавируса.
"Есть утвержденный план действий в области и отдельные кровати в инфекционных больницах и врачи, которые ожидают пациентов, тоже знают, что делать", - сказал он.
Напомним, в Украине официально подтвержден первый случай коронавируса. Больной попал в инфекционное отделение Черновицкой областной клинической больницы в субботу, 29 февраля. Грипп у него не подтвердился, поэтому анализы отправили в Киев в Центр общественного здоровья.
- 11:05 04 марта На Кинбурнской косе на берег вынесло человеческие останки
- 11:04 04 марта В Черниговской области жителей предостерегли от походов в театры и кино
- 11:03 04 марта "Луцктепло" "нагрело" бюджет на 16 миллионов
- 10:51 04 марта Под Киевом из-за тумана столкнулись 10 автомобилей
- 10:44 04 марта Дубилет и Милованов пройдут дополнительные собеседования - нардеп
- 10:41 04 марта В зоне ООС погиб военный из Черниговской области
- 12:15 02 марта Базовый вариант для Зеленского – замена Гончарука и самых зашквареных министров - политолог
- 12:42 29 февраля Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
- 19:44 29 февраля Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
- 18:48 29 февраля Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
- 12:57 28 февраля В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
- 19:34 28 февраля Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука