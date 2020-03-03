Зберігайте спокій: Гончарук відреагував на появу коронавірусу в Україні
Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.
"Як і очікувалося, в Україні зафіксовано перший випадок захворювання, спричиненого новим коронавірусом. Наголошую, держава готова оперативно реагувати й надавати кваліфіковану медичну допомогу", – написав Гончарук.
Він також попросив зберігати спокій та отримувати інформацію лише з офіційних джерел.
Гончарук повідомив, що Уряд створив спеціальну інформаційну сторінку з усією актуальною інформацією про поширення коронавірусу в світі та дії владних структур.
Нагадаємо, в Україні офіційно підтверджений перший випадок коронавірусу. Чоловік потрапив до інфекційного відділення Чернівецької обласної клінічної лікарні у суботу, 29 лютого. Грип у нього не підтвердився, тому аналізи відправили до Києва у Центр громадського здоров`я.
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