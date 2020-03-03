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03 березня 2020, 12:58 31

Епідеміологи терміново перевіряють людей, які подорожували з хворим на коронавірус

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03 березня 2020, 12:58 31
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Епідеміологи повинні встановити людей, які сиділи на суміжних місцях із хворим та його дружиною, перевірити їх і всіх, з ким пара контактувала на борту літака і в автобусі на наявність коронавірусу
Епідеміологи повинні встановити людей, які сиділи на суміжних місцях із хворим та його дружиною, перевірити їх і всіх, з ким пара контактувала на борту літака і в автобусі на наявність коронавірусу

Про це сьогодні на брифінгу повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, повідомляє RegioNews.

Осачук закликав буковинців не панікувати, оскільки медики вживали і до цього, і зараз всіх необхідних заходів.

"Всі контакти були відомі ще з перших годин розслідування. За ними здійснювалось медичне спостереження, зараз їх перевірять", - сказала в.о. директорки лабораторного центру МОЗ Наталія Гопко.

Позитивний результат на коронавірус у чернівчанина медики отримали сьогодні близько 10 ранку. Надалі триватимуть обстеження і в європейській лабораторії, на це потрібно декілька днів.

Наталія Гопко додала, що подружжя чернівчан виявилось дуже свідомим і знало, як правильно діяти у разі появи симптомів.

"Подзвонили в швидку, представились, що пацієнти з Італії, медики їх транспортували в необхідних засобах індивідуального захисту. Зараз чоловікові надається допомога в інфекційному відділенні, він ізольований. Близький контакт - один. Це дружина, яка з ним подорожувала, зараз вона в самоізоляції. Тобто, сім'я дуже свідома".

Нагадаємо, сьогодні, 3 березня, МОЗ офіційно підтвердило перший випадок коронавірусу в Україні.


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