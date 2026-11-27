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В Тернопольской области мужчина обещал знакомому бронирование. За это он хотел получить тысячи долларов

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegoioNews.

Как выяснили правоохранители, мужчина обещал знакомому устроить ему бронирование. Он заверил, что имеет связки в "Укрзализныце" и может помочь с трудоустройством. За свою "услугу" он просил 7 тысяч долларов.

После того как делец получил первые 5 тысяч долларов, он заявил, что уже не сможет помочь с трудоустройством. Вместо этого он предложил другие услуги: организовать поступление в высшее образование или трудоустройство на оборонное предприятие. "Клиент" согласился на второй вариант и заплатил еще 3 тысячи долларов.

Суд назначил злоумышленнику штраф в размере 185 тысяч гривен.

Напомним, ранее в Сумской области получили подозрения двое адвокатов и двое судей. Оказалось, они занимались схемой с фиктивными решениями по уклонению от мобилизации.