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На Тернопільщині правоохоронці викрили двох людей, які організували фіктивний шлюб між жінкою з інвалідністю та військовозобов’язаним чоловіком

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За даними слідства, незаконну схему організували 53-річний житель Чортківського району та його 22-річна односельчанка. Вони знайшли військовозобов'язаного чоловіка та запропонували йому одружитися із сестрою спільниці, яка має інвалідність.

Фіктивний шлюб мав стати підставою для відстрочки від призову, а також дозволити чоловікові виїхати за кордон як супроводжувачу дружини з інвалідністю.

Правоохоронці затримали підозрюваних після реєстрації шлюбу та отримання грошей.

Слідчі повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України –незаконне переправлення осіб через державний кордон з корисливих мотивів. Санкція статті передбачає до дев’яти років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Правоохоронці також встановлюють інших можливих учасників схеми.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, на Рівненщині правоохоронці повідомили про підозру 26-річному жителю Сарненського району, якого вважають організатором незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. За свої послуги він вимагав по 10 тисяч доларів США з кожного.