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Полтавський окружний адміністративний суд визнав протиправним рішення військово-лікарської комісії, яка визнала придатним до служби чоловіка зі зростом 146 см

Про це інформує RegioNews із посиланням на рішення суду.

Як йдеться в матеріалах справи, на початку квітня чоловік проходив військово-лікарську комісію на базі 4-ї міської клінічної лікарні Полтави.

6 квітня ВЛК визнала його придатним до військової служби. Уже 15 квітня ТЦК видав наказ про мобілізацію, а наступного дня чоловіка зарахували до особового складу військової частини. Його призначили водієм-сапером інженерно-саперної роти.

За словами адвоката, майже місяць чоловік виконував обов’язки на посаді, не пройшовши базової загальновійськової підготовки.

Під час розгляду справи суд звернув увагу на медичну картку позивача. У ній спочатку було зазначено зріст 146 см, однак згодом цифри від руки виправили на 150 см.

Голова ВЛК у відповідь на запит суду підтвердила, що виправлення зробила лікарка-терапевт. Чому вона змінила дані, у комісії пояснити не змогли.

Водночас реальний зріст чоловіка підтверджували інші документи. Зокрема, у військовому квитку 1993 року зазначено 147 см. А 29 квітня 2026 року регіональна ВЛК після розгляду скарги офіційно підтвердила зріст 146 см.

Суд також врахував статтю 82 Розкладу хвороб, затвердженого наказом Міноборони № 402. Згідно з нею, людина зі зростом менше 150 см не може бути визнана придатною до військової служби.

У рішенні суд назвав постанову ВЛК протиправною та вказав на зловживання з боку лікарів комісії.

У результаті суд скасував постанову ВЛК від 6 квітня 2026 року та зобов’язав командування військової частини видати наказ про звільнення чоловіка з військової служби й виключити його зі списків особового складу.

Нагадаємо, раніше у громадській організації "Захист Держави" розповіли, що робити, якщо ВЛК визнала вас придатним до військової служби, попри наявні захворювання.

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