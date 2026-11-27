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На Буковині до суду скерували справу щодо трьох чоловіків, яких обвинувачують у катуванні військовозобов'язаного через відмову підписати повістку

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, інцидент стався 30 липня 2022 року. Чоловіка доправили до міського територіального центру комплектування для перевірки військово-облікових документів.

Після того, як він відмовився підписувати повістку, двоє військовослужбовців ТЦК та керівник громадського формування почали його бити, погрожувати й принижувати, намагаючись змусити виконати вимогу.

Навіть після того, як чоловік підписав повістку, один із фігурантів продовжив завдавати йому ударів. За висновком експертизи, потерпілий отримав легкі тілесні ушкодження.

Один з обвинувачених перебуває в міжнародному розшуку

За інформацією прокуратури, один із військовослужбовців у грудні 2023 року виїхав до Румунії та, за даними слідства, переховується від правоохоронців і суду. У квітні 2026 року його оголосили в державний та міжнародний розшук. Справу щодо нього розглядатимуть заочно.

Двоє інших обвинувачених перебувають під домашнім арештом.

Дії всіх трьох чоловіків кваліфікували за ч. 2 ст. 127 Кримінального кодексу України – катування, вчинене групою осіб за попередньою змовою.

Наразі обвинувальний акт скерували до суду. Вину обвинувачених має встановити суд.

Нагадаємо, омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що найбільше скарг на можливі порушення прав громадян під час мобілізації з боку працівників ТЦК та СП надходить із Дніпропетровської, Одеської, Львівської та Закарпатської областей.

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