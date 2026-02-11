На Буковині судитимуть ексголову МСЕК і спільницю за корупцію при оформленні інвалідності

Фото: Національна поліція

На Буковині завершено досудове розслідування щодо колишнього голови міжрайонної МСЕК та його спільниці, які організували схему з вимагання грошей за встановлення групи інвалідності

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За даними слідства, вони отримали від потерпілого понад 9 тисяч євро за вплив на рішення комісії.

Крім того, колишня медпрацівниця сприяла незаконному переправленню через кордон військовозобов’язаного чоловіка, використовуючи підроблені документи.

Правоохоронці задокументували два епізоди злочинної діяльності:

отримання неправомірної вигоди за вплив на рішення МСЕК;

незаконне переправлення особи через державний кордон.

Обвинувальний акт скеровано до суду. Обом фігурантам загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, правоохоронці ліквідували схему ухилення від мобілізації у Головному військовому клінічному госпіталі ЗСУ. Затримали високопосадовця центру організації охорони та оборони об’єктів цього закладу. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.