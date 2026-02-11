13 тысяч евро за "путешествие": в Тернопольской области делец разработал маршрут для ухилянцев

Фото: Нацполиция

Об этом сообщает Национальная полиция, передает RegioNews.

Свои "услуги" делец оценил в 13,5 тысяч евро. За эти деньги он обещал доставить военнообязанного к границе, а затем указать путь незаконного пересечения государственной границы вне официальных пунктов пропуска. При этом он предупредил "клиента", что ему придется несколько дней проживать в гостинице, чтобы дождаться подходящего момента для перехода.

Правоохранители задержали дельца, когда он получил аванс. Теперь он получил подозрение. Ему грозит до девяти лет лишения свободы.

Напомним, правоохранители разоблачили 44-летнего киевлянина, организовавшего схему уклонения от мобилизации под видом оформления документов на постоянный уход за лицом с инвалидностью.