13 тысяч евро за "путешествие": в Тернопольской области делец разработал маршрут для ухилянцев
Правоохранители разоблачили 54-летнего жителя Тернопольской области. Он организовал схему переправки мужчин мобилизационного возраста за границу
Об этом сообщает Национальная полиция, передает RegioNews.
Свои "услуги" делец оценил в 13,5 тысяч евро. За эти деньги он обещал доставить военнообязанного к границе, а затем указать путь незаконного пересечения государственной границы вне официальных пунктов пропуска. При этом он предупредил "клиента", что ему придется несколько дней проживать в гостинице, чтобы дождаться подходящего момента для перехода.
Правоохранители задержали дельца, когда он получил аванс. Теперь он получил подозрение. Ему грозит до девяти лет лишения свободы.
Напомним, правоохранители разоблачили 44-летнего киевлянина, организовавшего схему уклонения от мобилизации под видом оформления документов на постоянный уход за лицом с инвалидностью.