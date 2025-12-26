Без хабара – на іспит не пускали: на Дніпропетровщині викрили схему з хабарями за посвідчення на спецтехніку

Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Як зʼясували правоохоронці, троє жителів дніпропетровської області за хабарі видавали посвідчення на право керування сільськогосподарською спеціальною технікою. Схема була в обхід фактичного навчання та складання необхідних іспитів.

До схеми були причетні діючий та колишній працівники Держпродспоживслужби, а також викладач університету. Після проходження навчання вони вимагали в людей хабарі за успішне складання іспитів. За гроші вони видавали посвідчення тракториста-машиніста, а також реєстрували спеціальну техніку. Іспити проходили без кандидатів. Якщо людина не хотіла давати хабар, зловмисники не допускали до складання іспитів.

Всім трьом особам повідомлено про підозру.

