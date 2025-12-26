15:09  26 грудня
У Сумах виникла критична ситуація з опаленням
Вихідними в Україні очікується мокрий сніг, ожеледиця та сильний вітер
На Волині водій збив військового і втік: поліція розшукує винуватця
26 грудня 2025, 11:15

Без хабара – на іспит не пускали: на Дніпропетровщині викрили схему з хабарями за посвідчення на спецтехніку

26 грудня 2025, 11:15
Фото: Нацполіція
На Дніпропетровщині правоохоронці викрили злочинну групу. Зловмисники за хабарі видавали посвідчення на керування спеціальною технікою

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Як зʼясували правоохоронці, троє жителів дніпропетровської області за хабарі видавали посвідчення на право керування сільськогосподарською спеціальною технікою. Схема була в обхід фактичного навчання та складання необхідних іспитів.

До схеми були причетні діючий та колишній працівники Держпродспоживслужби, а також викладач університету. Після проходження навчання вони вимагали в людей хабарі за успішне складання іспитів. За гроші вони видавали посвідчення тракториста-машиніста, а також реєстрували спеціальну техніку. Іспити проходили без кандидатів. Якщо людина не хотіла давати хабар, зловмисники не допускали до складання іспитів.

Всім трьом особам повідомлено про підозру.

Нагадаємо, навесні поточного року в Одесі правоохоронці викрили лікаря, який за 2300 доларів виготовляв документи про інвалідність. Правопорушника поліцейські затримали під час отримання хабаря.

