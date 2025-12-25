Погрози замість лікування: Нацполіція викрила шахраїв, які шантажували людей, що замовляли ліки

Фото: Нацполіція

Правоохоронці викрили нові епізоди шахрайської схеми. Йдеться про аферистів, які телефонували людям, які раніше замовляли лікарські засоби, представляючись працівниками державної виконавчої служби

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Аферисти під приводом "обов'язкового отримання ліків" тиснули на потерпілих, погрожували їм конфіскацією майна у випадку відмови забрати посилку на пошті. Для дзвінків фігуранти використовували IP-телефонію, що дозволяло приховувати реальне місцезнаходження та масштабувати злочинну діяльність.

У лютому правоохоронці ліквідували функціонування угруповання. Тепер стало відомо, що поліція задокументувала сотню нових епізодів злочинної діяльності аферистів. У межах кримінального провадження повідомлено про підозру 21 фігурантові.

"Департамент карного розшуку спільно з Головним слідчим управлінням Національної поліції України продовжують встановлювати усіх причетних осіб та потерпілих", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Буковині шляхом серії шахрайських дзвінків від псевдоблагодійників та фальшивих медпрацівників у місцевих жителів виманили понад 200 тисяч гривень – аферисти отримували конфіденційні дані під приводом "грошової допомоги" чи "врятування родичів від відповідальності".