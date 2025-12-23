Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький, передає RegioNews.

"Цієї ночі ворог атакував бойовими безпілотниками обʼєкт критичної енергетичної інфраструктури на Львівщині. На жаль, є наслідки. Дякую нашим оборонцям за те, що цих наслідків суттєво менше, ніж хотів окупант", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 23 грудня Росія атакувала енергетичну інфраструктуру України. Через це у низці областей запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Російська армія здійснила чергову масовану атаку ударними БпЛА по півдню Одещини. У постраждалих районах зафіксовані пошкодження енергетичної, портової, транспортної, промислової та житлової інфраструктури.