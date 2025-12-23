Росіяни атакували безпілотниками об’єкт енергетики на Львівщині
Російські війська 23 грудня атакували обʼєкт критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області
Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький, передає RegioNews.
"Цієї ночі ворог атакував бойовими безпілотниками обʼєкт критичної енергетичної інфраструктури на Львівщині. На жаль, є наслідки. Дякую нашим оборонцям за те, що цих наслідків суттєво менше, ніж хотів окупант", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 23 грудня Росія атакувала енергетичну інфраструктуру України. Через це у низці областей запроваджені аварійні відключення електроенергії.
Російська армія здійснила чергову масовану атаку ударними БпЛА по півдню Одещини. У постраждалих районах зафіксовані пошкодження енергетичної, портової, транспортної, промислової та житлової інфраструктури.