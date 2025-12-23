09:57  23 грудня
На Закарпатті на Свалявському сміттєзвалищі виявили небезпечні медичні відходи
08:24  23 грудня
Бійка підлітків у ТЦ Вінниці: постраждав 16-річний хлопець
07:40  23 грудня
Банківські шахраї у Дніпрі привласнили понад 50 млн грн
UA | RU
UA | RU
23 грудня 2025, 09:48

Росіяни атакували безпілотниками об’єкт енергетики на Львівщині

23 грудня 2025, 09:48
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Російські війська 23 грудня атакували обʼєкт критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області

Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький, передає RegioNews.

"Цієї ночі ворог атакував бойовими безпілотниками обʼєкт критичної енергетичної інфраструктури на Львівщині. На жаль, є наслідки. Дякую нашим оборонцям за те, що цих наслідків суттєво менше, ніж хотів окупант", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 23 грудня Росія атакувала енергетичну інфраструктуру України. Через це у низці областей запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Російська армія здійснила чергову масовану атаку ударними БпЛА по півдню Одещини. У постраждалих районах зафіксовані пошкодження енергетичної, портової, транспортної, промислової та житлової інфраструктури.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна обстріли Львівська область безпілотники енергообʼєкт
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
Від 10 до 15 тис. доларів: правоохоронці викрили 8 організаторів "ухилянтських схем"
23 грудня 2025, 11:09
На Полтавщині на узбіччі дороги знайшли тіло жінки
23 грудня 2025, 10:45
На Черкащині внаслідок нічної атаки пошкоджені будинки
23 грудня 2025, 10:43
Фейкові покупці: на Буковині шахраї обчистили карти людей через інтернет-сервіси
23 грудня 2025, 10:30
Росія запустила по Україні понад 600 дронів та десятки ракет – Свириденко
23 грудня 2025, 10:27
280 тисяч споживачів Тернопільщини без електроенергії після нічної атаки РФ
23 грудня 2025, 10:17
Потрійна ДТП на Львівщині: одна з автівок перетворилася на металобрухт
23 грудня 2025, 10:13
На Закарпатті на Свалявському сміттєзвалищі виявили небезпечні медичні відходи
23 грудня 2025, 09:57
Атака росіян на Житомирщину: загинула чотирирічна дитина
23 грудня 2025, 09:31
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Всі публікації »
Петро Шуклінов
Юрій Касьянов
Віталій Портніков
Всі блоги »