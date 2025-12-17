4000 доларів за втечу до Молдови: прикордонники ліквідували схему незаконного перетину кордону на Одещині

фото: ДПСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Оперативники Одеського прикордонного загону спільно зі співробітниками Нацполіції викрили двох чоловіків – 35-річного жителя Одеси та 53-річного жителя Вінниці, які налагодили канал незаконного переправлення військовозобов’язаних осіб поза пунктами пропуску.

"Зловмисники, діючи узгоджено та у змові з невстановленою особою, підшукали чоловіка мобілізаційного віку, який мав намір незаконно залишити територію України", – йдеться у повідомленні.

За свої "послуги" ділки вимагали 4 тисячі доларів США, які мали сплачуватися частинами: 300 доларів – за перевезення до Вінниці, 500 доларів - за доставку до прикордоння, решта коштів – шляхом переказу на криптогаманець.

Чоловікам загрожує чималий термін позбавлення волі.

Нагадаємо, на Одещині судитимуть прикордонника, який переправляв чоловіків призовного віку до Молдови. Йому загрожує до 9 років увʼязнення із конфіскацією майна.