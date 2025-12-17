14:04  17 грудня
В Одесі оголошено надзвичайну ситуацію державного рівня
08:16  17 грудня
На Закарпатті чоловік погрожував підірвати прикордонний підрозділ
07:35  17 грудня
На Київщині внаслідок пожежі загинули дві людини
UA | RU
UA | RU
17 грудня 2025, 14:59

4000 доларів за втечу до Молдови: прикордонники ліквідували схему незаконного перетину кордону на Одещині

17 грудня 2025, 14:59
Читайте также на русском языке
фото: ДПСУ
Читайте также
на русском языке

В Одеській області прикордонники ліквідували чергову схему незаконного перетину державного кордону

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Оперативники Одеського прикордонного загону спільно зі співробітниками Нацполіції викрили двох чоловіків – 35-річного жителя Одеси та 53-річного жителя Вінниці, які налагодили канал незаконного переправлення військовозобов’язаних осіб поза пунктами пропуску.

"Зловмисники, діючи узгоджено та у змові з невстановленою особою, підшукали чоловіка мобілізаційного віку, який мав намір незаконно залишити територію України", – йдеться у повідомленні.

За свої "послуги" ділки вимагали 4 тисячі доларів США, які мали сплачуватися частинами: 300 доларів – за перевезення до Вінниці, 500 доларів - за доставку до прикордоння, решта коштів – шляхом переказу на криптогаманець.

Чоловікам загрожує чималий термін позбавлення волі.

Нагадаємо, на Одещині судитимуть прикордонника, який переправляв чоловіків призовного віку до Молдови. Йому загрожує до 9 років увʼязнення із конфіскацією майна.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Одеська область схема втеча за кордон ДПСУ
В Одесі оголошено надзвичайну ситуацію державного рівня
17 грудня 2025, 14:04
На Одещині викрили схему продажу підроблених прикрас під виглядом відомих брендів
16 грудня 2025, 15:19
Росіяни вночі атакували Одещину десятками дронів: горів склад із побутовою технікою
16 грудня 2025, 10:15
Всі новини »
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
В нас добре працюють тільки ті, хто заробляє мільярди на війні.
17 грудня 2025, 14:55
До Румунії через Тису за $10 тисяч: на Закарпатті затримали переправника з клієнтами
17 грудня 2025, 14:32
Смертельна ДТП на Прикарпатті: Porsche та Audi влетіли в один одного
17 грудня 2025, 14:30
На Дніпропетровщині батьки впродовж 7 років ґвалтували та знімали у порно власну доньку
17 грудня 2025, 14:20
"Азовці" показали, як знищують окупантів на Донеччині
17 грудня 2025, 14:19
Родині загиблої в полоні журналістки Вікторії Рощиної виплатять понад 300 тис. грн до кінця року
17 грудня 2025, 14:16
Чорний дим і полум'я: у Запоріжжі загорілось підприємство
17 грудня 2025, 14:10
В Одесі оголошено надзвичайну ситуацію державного рівня
17 грудня 2025, 14:04
В Україні зобов'язали міністрів звітувати про виконану на посаді роботу перед звільненням
17 грудня 2025, 13:57
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Сергій Фурса
Всі блоги »