Ми бачимо, що мафія пішла в наступ. Перший шок після оприлюднення плівок Міндіча і звільнення Єрмака пройшов

фото: Українська правда

Війна може призупинитись, тоді вибори, втрата влади і величезних прибутків.

Тому мочать антикорупційних активістів, антикорупційні органи, викривачів корупції, журналістів-розслідувачів.

В нас тисячі прокурорів і слідчих ДБР. І всього кілька сотень детективів НАБУ і антикорупційних прокурорів. І тільки з десяток антикорупційних активістів і журналістів.

Проте нищать саме їх, бо якщо народ дізнається справжні масштаби пограбування країни то вибори пройдуть на ліхтарних стовпах.

Мафія намагається в будь який спосіб дискредитувати своїх ворогів. Тому і зливає особисті фото. Це не тільки дно, це – маркер: той, хто розповсюджує це лайно, той – ворог.

Хто мочить НАБУ, САП, переслідує детективів НАБУ, Червінського, Магамедрасулова, Шабуніна, намагається дискредитувати Ніколова, Ткача, інших – той ворог.

І не важливо, що там шиють Шабуніну. Скільки він там часу не був на службі і скільки мізерних грошей військовослужбовця "вкрав". Да в нас третина війська постійно "шариться" з вини некомпетентного командування. Купа генералів нічого не робить. Верховна Рада і половина міністрів займаються незрозуміло чим.

В нас добре працюють тільки ті, хто заробляє мільярди на війні. Це мафія. Ось вони і замовили Шабуніна.

Повинен бути чіткий вододіл, лінія фронту – бо це війна. Справжня війна з мафією. На який хто не з нами, той проти нас.

Ніяких сумнівів не повинно бути, ніяких "подивимося що скажуть на суді", бо правосуддя немає, правоохоронці працюють на мафію, шиють справи за сталінським правилом "була б людина, а справа знайдеться".

Довіряти прокурорам, слідчим ДБР, вірити в правосуддя, коли мова йде про викривачів злочинів мафії, – це теж саме що вірити в справедливість "трійки" НКВС.

Той, хто з хворобливою насолодою смакує "злочини Шабуніна" і публікує його інтимні фото – той ворог.

Той, хто розповсюджує подробиці особистого життя незалежних журналістів розслідувачів – той ворог.

Той, хто шиє замовні справи проти викривачів корупції – ворог.

За часів Майдану в нас був такий чіткий поділ на своїх та чужих. Ми були разом і перемогли. Зараз знову треба єднатися і займати свою, нашу сторону фронту.