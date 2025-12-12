На Харківщині сапери вилучили бойову частину дрона "Герань-2"

На Харківщині сапери вилучили бойову частину БпЛА "Герань-2"
У селі Шевченкове Куп'янського району сапери вилучили бойову частину російського безпілотника "Герань-2"
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
Дрон виявили на території приватних гаражів. Сапери обстежили прилеглу територію на наявність уламків й інших вибухонебезпечних предметів.
Небезпечну знахідку знищили на спеціальному майданчику шляхом контрольованого підриву.
Нагадаємо, раніше на Київщині сапери ДСНС знешкодили уламки ракети Х-101, знайдені в полі поблизу села Ісайки.
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
Генпрокурор Кравченко заявив, що не планує звільнятися і пригрозив дістатися до кожного зі своїх недоброзичливців
12 грудня 2025, 14:58На Львівщині судили командира через СЗЧ п'ятьох військових
12 грудня 2025, 14:55Політичні інсайди: "колективний Єрмак" та кадрові перестановки
12 грудня 2025, 14:44Росіяни атакували дронами громаду на Харківщині: шестеро постраждалих
12 грудня 2025, 14:41На Рівненщині водій міжнародного автобуса залишив неповнолітню на заправці
12 грудня 2025, 14:40У Харкові чоловік посварився з дружиною та влаштував стрілянину в підʼїзді багатоповерхівки
12 грудня 2025, 14:29У Києві пенсіонерка віддала аферистам 362 тисячі на "лікування сина"
12 грудня 2025, 14:25На Хмельниччині посадовці військової частини відправляли підлеглих працювати на приватній СТО
12 грудня 2025, 14:18На Сумщині російський "Шахед" атакував спортивну школу під час тренувань дітей
12 грудня 2025, 14:10Загиблий та поранені: у Житомирі судитимуть підлітків, які влаштували теракт
12 грудня 2025, 13:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Всі блоги »