На Харківщині сапери вилучили бойову частину БпЛА "Герань-2"

У селі Шевченкове Куп'янського району сапери вилучили бойову частину російського безпілотника "Герань-2"

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Дрон виявили на території приватних гаражів. Сапери обстежили прилеглу територію на наявність уламків й інших вибухонебезпечних предметів.

На Харківщині сапери вилучили бойову частину дрона "Герань-2"

Небезпечну знахідку знищили на спеціальному майданчику шляхом контрольованого підриву.

На Харківщині сапери вилучили бойову частину БпЛА "Герань-2"

Нагадаємо, раніше на Київщині сапери ДСНС знешкодили уламки ракети Х-101, знайдені в полі поблизу села Ісайки.

