Фото: поліція

У ході розслідування обставин загибелі 19-річної дівчини у Миколаєві поліцейські затримали 24-річного господаря квартири. Дівчина могла скоїти самогубство через систематичні протиправні дії щодо неї та неможливість покинути помешкання.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Правоохоронці встановили, що дівчина певний час проживала у квартирі 24-річного миколаївця разом із ним та ще чотирма знайомими віком від 14 до 24 років – трьома хлопцями та дівчиною.

Попередньо відомо, що відносно дівчини вчиняли протиправні дії та вона не могла вільно виходити з квартири через механічне блокування дверей, а на момент вчинення самогубства перебувала зачинена одна у квартирі вже декілька годин.

Нині поліцейські затримали 24-річного молодика та повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі людини, що спричинило тяжкі наслідки). Суд невдовзі має обрати запобіжний захід.

Затриманому загрожує до 10 років позбавлення волі.

З місця події правоохоронці вилучили речові докази. Щодо інших мешканців квартири нині тривають слідчі дії, поліцейські призначили низку експертиз, за результатами яких буде прийнято рішення про правову кваліфікацію дій кожного.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, 10 грудня у Миколаєві з дев’ятого поверху багатоповерхівки на вулиці Океанівській випала 19-річна дівчина. Від отриманих травм вона померла у лікарні.