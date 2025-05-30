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Про це передає RegioNews із посиланням на Указ №355/2025.

"З метою утвердження охорони дитинства як загальнонаціонального пріоритету України, посилення та об’єднання зусиль міжнародного співтовариства, спрямованих на захист прав і найкращих інтересів дитини, реалізації положень Конвенції про права дитини постановляю: Установити в Україні День захисту дітей, який відзначати щорічно у Всесвітній день дитини – 20 листопада", – йдеться в указі.

Новий указ №355/2025 скасовує попередній від 30 травня 1998 року № 568/98, який встановлював дату 1 червня. Нововведення набуває чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, 9 травня "Укрпошта” ввела в обіг нову символічну поштову марку під назвою "Я живу тобою". Марку розробили та випустили до Дня матері.