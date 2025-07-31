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Стало відомо, скільки інцидентів із ТЦК сталось у Харківській області за минулий місяць. За даними ТЦК, підтверджено менще половини

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

У липні в області зафіксували 29 інцидентів, які пов'язані з ТЦК. При цьому підтвердили лише шість з них. При цьому інші 23 випадки виявились маніпуляціями, фейковими повідомленнями. Також серед них є частина інформаційно-психологічних операцій (ІПСО).

Що стосується шести реальних інцидентів, то внаслідок перевірок притягнули до відповідальності двох працівників ТЦК. Щодо ще чотирьох людей тривають розслідування. Наразі звільнень з посад не було.

Нагадаємо, раніше у Сухопутних військах ЗСУ говорили, що 86% інцидентів з ТЦК виявились фейками та ІПСО. При цьому з 257 інцидентів, лише 36 виявились реальними. За результатами розслідувань: