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31 липня 2025, 19:43

Скільки інцидентів у ТЦК сталось за місяць на Харківщині

31 липня 2025, 19:43
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Ілюстративне фото
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Стало відомо, скільки інцидентів із ТЦК сталось у Харківській області за минулий місяць. За даними ТЦК, підтверджено менще половини

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

У липні в області зафіксували 29 інцидентів, які пов'язані з ТЦК. При цьому підтвердили лише шість з них. При цьому інші 23 випадки виявились маніпуляціями, фейковими повідомленнями. Також серед них є частина інформаційно-психологічних операцій (ІПСО).

Що стосується шести реальних інцидентів, то внаслідок перевірок притягнули до відповідальності двох працівників ТЦК. Щодо ще чотирьох людей тривають розслідування. Наразі звільнень з посад не було.

Нагадаємо, раніше у Сухопутних військах ЗСУ говорили, що 86% інцидентів з ТЦК виявились фейками та ІПСО. При цьому з 257 інцидентів, лише 36 виявились реальними. За результатами розслідувань:

  • 1 особу відсторонено від обов'язків,
  • 5 осіб притягнуто до дисциплінарної відповідальності,
  • 30 службових розслідувань ще тривають.
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