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Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

У Хмельницькій області судили чоловіка, який вдарив працівника ТЦК. Це сталось 12 квітня у Шепетівці, коли військові зупинили чоловіка для перевірки документів. Проте він вдарив головою об ніс працівника ТЦК та повалив його на землю.

"Внаслідок умисних протиправних дій чоловіка потерпілому завдано тілесних ушкоджень у вигляді: перелому кісток носа, садна на спинці носа, синця в ділянці внутрішнього кута правого ока з переходом на обидві повіки правого ока, синця в ділянці внутрішнього кута лівого ока з переходом на верхню повіку лівого ока, які за своїм характером відносяться до категорії тілесних ушкоджень легкого ступеня тяжкості, як такі, що спричинили короткочасний розлад здоров’я; синця та садна в лобній ділянці голови зліва, які за своїм характером відносяться до категорії тілесних ушкоджень легкого ступеня тяжкості", - йдеться в матеріалах справи.

На суді чоловік визнав провину. Його засудили до позбавлення волі на три роки.

Нагадаємо, раніше на Харківському вокзалі затримали чоловіка, який побив військового ТЦК. Це сталось, коли військові супроводжували військовослужбовця до військової частини.