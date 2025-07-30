12:43  30 липня
В Одесі трьох підлітків на матраці віднесло в море
09:28  30 липня
На Житомирщині 18-річний хлопець викрав сміттєвоз
08:49  30 липня
Стрілянина на Троєщині: чоловік поранив перехожого через зауваження
UA | RU
UA | RU
30 липня 2025, 20:29

На Хмельниччині чоловік побив військового ТЦК: як його покарав суд

30 липня 2025, 20:29
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

Інцидент стався, коли військові хотіли перевірити документи чоловіка. Він відреагував агресивно

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

У Хмельницькій області судили чоловіка, який вдарив працівника ТЦК. Це сталось 12 квітня у Шепетівці, коли військові зупинили чоловіка для перевірки документів. Проте він вдарив головою об ніс працівника ТЦК та повалив його на землю.

"Внаслідок умисних протиправних дій чоловіка потерпілому завдано тілесних ушкоджень у вигляді: перелому кісток носа, садна на спинці носа, синця в ділянці внутрішнього кута правого ока з переходом на обидві повіки правого ока, синця в ділянці внутрішнього кута лівого ока з переходом на верхню повіку лівого ока, які за своїм характером відносяться до категорії тілесних ушкоджень легкого ступеня тяжкості, як такі, що спричинили короткочасний розлад здоров’я; синця та садна в лобній ділянці голови зліва, які за своїм характером відносяться до категорії тілесних ушкоджень легкого ступеня тяжкості", - йдеться в матеріалах справи.

На суді чоловік визнав провину. Його засудили до позбавлення волі на три роки.

Нагадаємо, раніше на Харківському вокзалі затримали чоловіка, який побив військового ТЦК. Це сталось, коли військові супроводжували військовослужбовця до військової частини.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ТЦК Побиття суд Хмельницька область
У Миколаєві чоловік втікав від ТЦК і стрибнув з мосту
30 липня 2025, 15:12
ТЦК Полтавщини назвав людей, які зупинили бус із мобілізованими, "нездоровою частиною суспільства"
26 липня 2025, 14:35
Всі новини »
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
28 липня 2025
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
Сталося те, що рано чи пізно мало статися – такою є загальна думка щодо тих протестів, які були спровоковані "турборежимом" у прийнятті скандального законопроєкту №12414, законопроєкту, який усі, крім...
22 липня 2025
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Після 22 липня 2025 року про європейську інтеграцію України можна забути
21 липня 2025
Роботи проти російських окупантів: як на Харківщині проявилося майбутнє української армії
Роботизація війни, продемонстрована 3 ОШБр, може і має стати майбутнім як нашої війни, так і воєн майбутнього загалом
Корупція теж вбиває: кияни вийшли під театр Франка з вимогами до депутатів
30 липня 2025, 22:05
Не гірше за Януковича: з'явились кадри розкішної квартири олігарха Міндіча з золотими унітазами
30 липня 2025, 21:40
Все проходить добровільно і за планом: міністр оборони Шмигаль висловився щодо мобілізації
30 липня 2025, 20:57
Україну атакують ворожі дрони: звідки летять
30 липня 2025, 20:44
У Києві чоловік за $7000 обіцяв "відкосити" мобілізованого - його затримали
30 липня 2025, 20:41
У Кривому Розі підлітки навмисно ламали електросамокати: відео потрапило в мережу
30 липня 2025, 20:25
Понад 85 тисяч цигарок: на Харківщині викрили підпільне виробництво
30 липня 2025, 20:04
Сирський пропонує навчати майбутніх бійців під землею
30 липня 2025, 19:59
У Дніпрі затримали чоловіка, який торшував посадами в прокуратурі
30 липня 2025, 19:55
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Геннадій Друзенко
Олексій Гончаренко
Всі блоги »