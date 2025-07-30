На Одещині затримали керівника ТЦК за вимагання та одержання хабаря

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Поліція та СБУ затримали виконуючого обов'язки начальника районного ТЦК та СП за вимагання та одержання неправомірної вигоди

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Правоохоронці встановили, що керівник одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Одеського району займається корупційною діяльністю. Зокрема від військовозобов’язаного, який порушив правила військового обліку, зловмисник вимагав 1500 доларів за зняття його з бази розшуку.

Гроші він наказав перерахувати на банківську картку. Після того як кошти були перераховані на вказаний ним рахунок, посадовця було затримано в процесуальному порядку.

За скоєне керівнику ТЦК загрожує позбавленням волі на строк до 10-ти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Одещині військовослужбовець, який самовільно залишив частину, мав намір втекти до Молдови та намагався організувати канал незаконного переправлення осіб за кордон.