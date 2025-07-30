На Одещині затримали керівника ТЦК за вимагання та одержання хабаря
Поліція та СБУ затримали виконуючого обов'язки начальника районного ТЦК та СП за вимагання та одержання неправомірної вигоди
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.
Правоохоронці встановили, що керівник одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Одеського району займається корупційною діяльністю. Зокрема від військовозобов’язаного, який порушив правила військового обліку, зловмисник вимагав 1500 доларів за зняття його з бази розшуку.
Гроші він наказав перерахувати на банківську картку. Після того як кошти були перераховані на вказаний ним рахунок, посадовця було затримано в процесуальному порядку.
За скоєне керівнику ТЦК загрожує позбавленням волі на строк до 10-ти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Нагадаємо, на Одещині військовослужбовець, який самовільно залишив частину, мав намір втекти до Молдови та намагався організувати канал незаконного переправлення осіб за кордон.