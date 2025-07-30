09:28  30 липня
На Житомирщині 18-річний хлопець викрав сміттєвоз
08:49  30 липня
Стрілянина на Троєщині: чоловік поранив перехожого через зауваження
01:35  30 липня
Біля Чернівців стався землетрус
UA | RU
UA | RU
30 липня 2025, 12:46

На Одещині затримали керівника ТЦК за вимагання та одержання хабаря

30 липня 2025, 12:46
Читайте также на русском языке
фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

Поліція та СБУ затримали виконуючого обов'язки начальника районного ТЦК та СП за вимагання та одержання неправомірної вигоди

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Правоохоронці встановили, що керівник одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Одеського району займається корупційною діяльністю. Зокрема від військовозобов’язаного, який порушив правила військового обліку, зловмисник вимагав 1500 доларів за зняття його з бази розшуку.

Гроші він наказав перерахувати на банківську картку. Після того як кошти були перераховані на вказаний ним рахунок, посадовця було затримано в процесуальному порядку.

За скоєне керівнику ТЦК загрожує позбавленням волі на строк до 10-ти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Одещині військовослужбовець, який самовільно залишив частину, мав намір втекти до Молдови та намагався організувати канал незаконного переправлення осіб за кордон.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Одеська область ТЦК схема корупція хабар
На Одещині чоловік переодягнувся в жінку, щоб незаконно виїхати за кордон
30 липня 2025, 10:45
На Одещині затримали 7 ухилянтів, які прямували до Молдови
30 липня 2025, 07:10
Жителька Одещини може сісти на 10 років за те, що підпалила солому односельця
29 липня 2025, 16:19
Всі новини »
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
28 липня 2025
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
Сталося те, що рано чи пізно мало статися – такою є загальна думка щодо тих протестів, які були спровоковані "турборежимом" у прийнятті скандального законопроєкту №12414, законопроєкту, який усі, крім...
22 липня 2025
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Після 22 липня 2025 року про європейську інтеграцію України можна забути
21 липня 2025
Роботи проти російських окупантів: як на Харківщині проявилося майбутнє української армії
Роботизація війни, продемонстрована 3 ОШБр, може і має стати майбутнім як нашої війни, так і воєн майбутнього загалом
У Рівному на смерть збили жінку з собакою: водію обрали запобіжний захід
30 липня 2025, 13:11
У Чернівцях школяр скоїв самогубство: вистрілив собі у голову з пістолета
30 липня 2025, 12:58
Кількість жертв атаки на Ізюмщині зросла: у лікарні помер пенсіонер
30 липня 2025, 12:48
В Одесі трьох підлітків на матраці віднесло в море
30 липня 2025, 12:43
Печалька і ще раз печалька – це всі емоції, які викликає піар-кампанія Залужного
30 липня 2025, 12:30
Психологічна підтримка в школах Харківщини: спільний проєкт ХОВА і ЮНІСЕФ
30 липня 2025, 12:17
Житель Тернополя хотів оформити грошову допомогу і втратив 40 000 грн
30 липня 2025, 12:11
За добу українські воїни ліквідували майже 900 окупантів, — Генштаб
30 липня 2025, 11:55
У Франківську троє молодиків нападали на перехожих: їх затримали
30 липня 2025, 11:55
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Геннадій Друзенко
Олексій Гончаренко
Всі блоги »