На Тернопільщині чоловік загинув під час чищення криниці

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Під час чищення колодязя загинув 57-річний чоловік

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група відділення поліції №4 (м. Заліщики). Правоохоронці встановили, що загиблий – житель сусіднього села. На прохання власниці домогосподарства він виконував роботи з чищення колодязя на її подвір’ї.

Під час виконання робіт на глибині відбувся обвал кам’яної кладки, внаслідок чого чоловік раптово перестав подавати ознаки життя. Очевидці одразу виклали медиків і рятувальників. Лікарі, які прибули на виклик, констатували смерть.

Нагадаємо, на Тернопільщині водій автобуса збив на смерть 71-річного чоловіка.