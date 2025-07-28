На Тернопільщині чоловік загинув під час чищення криниці
Під час чищення колодязя загинув 57-річний чоловік
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.
На місце події виїжджала слідчо-оперативна група відділення поліції №4 (м. Заліщики). Правоохоронці встановили, що загиблий – житель сусіднього села. На прохання власниці домогосподарства він виконував роботи з чищення колодязя на її подвір’ї.
Під час виконання робіт на глибині відбувся обвал кам’яної кладки, внаслідок чого чоловік раптово перестав подавати ознаки життя. Очевидці одразу виклали медиків і рятувальників. Лікарі, які прибули на виклик, констатували смерть.
Нагадаємо, на Тернопільщині водій автобуса збив на смерть 71-річного чоловіка.
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