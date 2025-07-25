На Тернопільщині водій автобуса збив на смерть 71-річного чоловіка
Смертельна ДТП трапилася 24 липня близько 11:50 на автодорозі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.
Як зазначається, неподалік села Оришківці водій автобуса Еталон, здійснив наїзд на місцевого жителя 1954 року народження. Чоловік від отриманих травм помер ще до приїзду бригади швидкої.
За даним фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту ГУНП в Тернопільській області відкрили провадження відповідно до частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, на Тернопільщині автомобіль збив матір з дитиною.
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