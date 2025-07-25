У Тернополі в квартирі вибухнула граната, є загиблі

фото: Національна поліція

25 липня близько 12 години на вулиці Винниченка у Тернополі стався вибух

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

За даними правоохоронців, вибух стався в одній із багатоповерхівок на третьому поверсі. Під час огляду квартири поліцейські виявили тіла двох людей – чоловіка та жінки. Попередньо, це син, 1985 року народження та матір, 1958 року народження. Попередньо, у квартирі здетонувала бойова граната Ф-1.

На місці події працюють поліцейські та інші служби.

Нагадаємо, у Тернополі з вікна четвертого поверху випала дитина.