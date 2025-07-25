На Тернопільщині жінка вийшла із авто на ходу

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Нещасний випадок на дорозі зареєстрували в Гусятині - із салону Mercedes Vito випала жінка

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Правоохоронці встановили, що потерпіла сиділа на пасажирському місці спереду. Транспортним засобом керував її брат. Між родичами виникла суперечка і 60-річна жінка відкрила пасажирські двері та випала з автомобіля. Її доправили до медзакладу.

Нагадаємо, на Тернопільщині водій автобуса збив на смерть 71-річного чоловіка.